Выписавший из больницы в Коммунарке Игорь Николаев открыл сезон шашлыков

Москва, 5 мая. Певец Игорь Николаев вместе с семьей самоизолировался на даче в Подмосковье и открыл сезон шашлыков. Фотографии пикника он опубликовал в своем Instagram.

«Урааа! Первый внезапно теплый сказочный день! Срочно открытие сезона домашних шашлыков и барбекю! А наши весенние цветы все знали заранее и буквально за день повылезали!» — написал он в описании к снимкам.

На одном из фото Николаев позирует один с шашлыком, на другом — вместе с маленькой дочерью Вероникой. Несмотря на то, что звездное семейство отдыхало на закрытой территории своей дачи, некоторые подписчики раскритиковали их за отдых.

«Неплохая самоизоляция. Так-то», «Это призыв оставаться дома – удивительный призыв. Еще бы к совести призвать», «Я смотрю вам не мешает, что эпидемия», — такие комментарии оставили юзеры под фотографиями «карантинного» шашлыка семейства Николаева.

Напомним, артист этой весной успел побывать в больнице в Коммунарке. К счастью, не из-за коронавируса. Тест на него был отрицательным, но врачи выявили у певца пневмонию.

В этой больнице успели побывать и Надежда Бабкина, и ее соведущий по «Модном приговору» Александр Васильев, и Лев Лещенко. Все они уже выписаны и продолжают находиться на самоизоляции. Кто-то у себя в квартирах, кто-то — на даче. А вот некоторые звезды оказались в необычных условиях, отмечает издание «7Дней». В частности, дрессировщику Аскольду Запашному иногда приходится ночевать в цирке, потому что животные тоскуют по общению.