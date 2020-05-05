Юлия Шойгу и Сергей Кравцов обсудили тревоги выпускников в период пандемии и перенос ЕГЭ

Москва, 5 мая. Условия выпускных экзаменов во время эпидемии коронавируса стали одной из главных причин стресса для российских выпускников, рассказала директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России (ЦЭПП МЧС) Юлия Шойгу в беседе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

Разговор состоялся в рамках совместного проекта телеканала «Россия 24» и пресс-службы Правительства РФ – программе «Диалог». Юлия Шойгу сообщила, какие обращения от школьников и их родителей чаще всего поступают на телефоны горячей линии, где работают психологи МЧС России.

«Больше всего волнуются выпускники. Что волнует людей, то, что вызывает у них стрессы – это вопрос о том, что же будет с выпускными экзаменами в девятом классе, в одиннадцатом классе. Смогут ли одиннадцатиклассники выпуститься?» — добавила Шойгу, ее слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Шойгу попросила министра просвещения РФ прокомментировать тревоги учеников и родителей и дать самую свежую информацию о принятых решениях по проведению выпускных экзаменов.

По словам Сергея Кравцова, в некоторых регионах уже досрочно закончили учебный год для учащихся первых восьми классов – эта возможность предоставлена всем учебным заведениям в субъектах РФ.

«Кто-то это сделает 15-ого или 16-ого мая, в зависимости от того, пятидневный режим обучения, либо шестидневный режим обучения. Кто-то, в зависимости от эпидемиологической ситуации, завершит учебный год традиционно в конце мая», – уточнил глава ведомства.

Итоговые оценки в этом году выставят на основе текущих оценок, рассказал Кравцов. Для учащихся 4-8 классов не будут проводить Всероссийские проверочные работы – они пройдут в начале следующего учебного года. Девятым классам проведут итоговую аттестацию по двум предметам – русскому языку и математике.

«Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации, для девятых классов. И аттестация пройдет по текущим оценкам», – добавил министр.

В министерстве просвещения понимают, что многих волнует вопрос единого государственного экзамена, ведь без него невозможно провести зачисление в высшие учебные заведения.

«Пока решение состоит в следующем, что экзамены проводить с 8 июня. Но, я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же, в зависимости от той ситуации, которая будет. Во главу угла мы должны ставить здоровье наших школьников. И проводить экзамен только, когда мы полностью уверены, и по требованиям Роспотребнадзора, в том, что это безопасно», — сказал Кравцов.

Сергей Кравцов заявил, что в образовательном ведомстве не исключают перенос срока единого государственного экзамена. По его словам, выпускные в разных регионах России пройдут в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом – решение будут принимать в регионах самостоятельно.

Юлия Шойгу отметила, что детям на удаленке не хватает самостоятельности – это качество должно формироваться в процессе школьного обучения.

«Многим очень сложно себя заставить и в полном объеме выполнить те мероприятия, которые необходимы для подготовки к школе. Особенно, когда можно сказать о том, что не работает компьютер, пропала связь, в общем, нет условий», – объяснила директор ЦЭПП МЧС.

По ее словам, перенос и отмены экзаменов вызвали радость у детей, которые боялись выпускных испытаний, и разочарование – у отличников, которые долго и упорно шли к ним.