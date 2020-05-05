Шеф-повар Кремля рассказал, чем угощают на приемах ко Дню Победы

Москва, 5 мая. Большая часть гостей на приеме у президента России в честь Дня Победы выбирает на горячее рыбу, а за первый тост главы государства традиционно поднимается рюмка водки. Об этом рассказал известный кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.

В годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Кремле проходит традиционный торжественный прием. По словам Галкина, подготовка к нему начинается уже после Нового года. Несмотря на то, что меню не претерпевает значительных корректировок, столь продолжительное время отводится на различные проработки, дегустации, показы и согласования.

Повара представляют, что и в каких количествах из угощений для себя обычно выбирают гости.

«Если брать первую подачу, где на выбор гостям предлагается осетрина, стейк из телячьей вырезки, куриное, утиное или гусиное филе с печеным яблоком и что-нибудь диетическое, например, кролик на пару, то, как правило, 50–60% гостей берут рыбу, 30% берут говядину, утку или гуся — 10–15%, кролика — 5%. Конечно, есть и «н/з», потому что все просчитывается с запасом», — рассказал повар.

Количество алкоголя, по его словам, закупается в расчете на каждого гостя, при этом спиртного хватает с запасом, особенно с учетом того, что гости на приеме — люди, в основном, немолодые.

«Это всегда рассчитывается, если вино — то бутылка на человека, водка – так же. Но в любом случае это изобилие, и алкоголь всегда остается. Тост за тостом идут поздравления, но совершенно необязательно после каждого тоста выпивать все ;— кто-то просто пригубит», — пояснил Галкин.

Он отметил, что в потреблении алкоголя на подобных приемах существуют определенные стандарты. Так, некоторые президентские тосты принято сопровождать именно шампанским. Однако на 9 мая после них, как правило, выпивается рюмка водки.