Судан намерен призвать к ответственности телеканал Al-Jazeera

Новостной канал Al-Jazeera продолжает публиковать фейковые новости про Судан. В этот раз телекомпания заявила, что в Судан прибыл самолет из ОАЭ, перевозивший солдат для поддержки одной из сторон конфликта в Ливии.

Подобное распространение недостоверной информации без подтверждения происходит не впервые. Ранее журналисты Al-Jazeera обвиняли суданские власти в оказании военной помощи генералу Хафтару. Вот один из примеров таких обвинений:

«В дополнение к Египту, Хафтар получает поддержку от ОАЭ, Иордании и Судана».

В прошлый раз МИД Судана ограничился официальным заявлением, в котором опроверг военное присутствие в Ливии. В качестве подтверждения приводились материалы доклада группы экспертов ООН по контролю за эмбарго на поставки оружия в Ливию. В этом документе указано, что доказательства участия суданских солдат в ливийском конфликте отсутствуют.

Но в этот раз Судан решительно настроен призвать телеканал к ответственности. Вооруженные силы Судана намерены принять правовые меры против Al-Jazeera. По словам пресс-секретаря подразделения Амера Мухаммада Аль-Хасана, необходимо защитить права руководства и народа Судана и предотвратить распространение ложных новостей и слухов, способных нанести ущерб безопасности и стабильности страны:

«Новости, публикуемые Al-Jazeera, являются ложными. Они вводят в заблуждение общественное мнение на местном, региональном и международном уровнях, чтобы поставить под сомнение нейтральную позицию Судана по отношению к конфликту в Ливии».

22 апреля в Хартум действительно прибыл самолет из ОАЭ. Но на борту лайнера были не наемники, а гуманитарная и медицинская помощь. Груз содержал семь тонн медикаментов для поддержки борьбы с коронавирусом, а также продукты, предназначенные для бедных семей.

В своем заявлении Амер Мухаммад Аль-Хасан также поблагодарил руководство и народ ОАЭ за их щедрую поддержку.