Турция создает в Тунисе базу для поддержки террористов и поставок оружия боевикам ПНС

Тунис, 5 мая. Турция использует Тунис для создания там материально-технической базы для своих войск и передислокации террористических группировок. Об этом заявил Саид Амугхиб, член Палаты представителей.

Амугхиб обратил внимание на тот факт, что президенты Турции и Туниса Реджеп Тайип Эрдоган и Каис Саид договорились об использовании Анкарой тунисских земель, в том числе военных баз. Эти соглашения позволяют военным ВС Турции и террористам беспрепятственно передвигаться по Тунису, а также осуществлять поставки оружия и бронетехники через его территорию.

Чиновник добавил, что соответствующая позиция властей Туниса негативно скажется на двусторонних отношениях с Ливией. По его словам, тунисскому народу пора обозначить свою позицию касательно действий руководства страны, помня о братских и родственных отношениях между Тунисом и Ливией.

Ранее сообщалось, что с тунисской авиабазы «Армада» в направлении Ливии вылетело несколько турецких беспилотников.