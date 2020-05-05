Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Турция создает в Тунисе базу для поддержки террористов и поставок оружия боевикам ПНС

213
0 Оставить комментарий

Турция создает в Тунисе базу для поддержки террористов и поставок оружия боевикам ПНС

Тунис, 5 мая. Турция использует Тунис для создания там материально-технической базы для своих войск и передислокации террористических группировок. Об этом заявил Саид Амугхиб, член Палаты представителей. 

Амугхиб обратил внимание на тот факт, что президенты Турции и Туниса Реджеп Тайип Эрдоган и Каис Саид договорились об использовании Анкарой тунисских земель, в том числе военных баз. Эти соглашения позволяют военным ВС Турции и террористам беспрепятственно передвигаться по Тунису, а также осуществлять поставки оружия и бронетехники через его территорию. 

Чиновник добавил, что соответствующая позиция властей Туниса негативно скажется на двусторонних отношениях с Ливией. По его словам, тунисскому народу пора обозначить свою позицию касательно действий руководства страны, помня о братских и родственных отношениях между Тунисом и Ливией. 

Ранее сообщалось, что с тунисской авиабазы «Армада» в направлении Ливии вылетело несколько турецких беспилотников.

Новости партнеров

Новости партнеров