Сотрудничество с Россией помогает Асаду эффективно бороться с коронавирусом в Сирии

Сотрудничество с Россией, эффективные карантинные меры и ответственность сирийское населения — что помогает сирийскому правительству во главе с Башаром Асадом эффективно бороться с коронавирусом нового типа, Федеральному агентству новостей объяснил политолог Андрей Кошкин.

Обсуждение в правительстве

Сирийский президент Башар Асад провел в понедельник оперативную встречу с правительственной группой по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-2019. Согласно последним данным, сейчас в Сирии подтверждено 44 случая заражения новым вирусом.

Башар Асад в ходе беседы с представителями правительственной группы рассказал о достигнутых результатах в борьбе с вирусом нового типа, однако сирийский лидер обратил внимание и на негативные последствия, с которыми необходимо вести борьбу.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал борьбу сирийских властей с COVID-2019.

Как замечает политолог, очень важным фактором в успешности борьбы властей Сирии с коронавирусом нового типа является постоянное взаимодействие с руководством и специалистами из России. Москва заинтересована, чтобы арабская республика предприняла все необходимые меры для сдерживания пандемии.

«Нужно понимать, что в Сирии есть российская военная база и наши военные специалисты. Поэтому совместные усилия могут привести к реальному улучшению положения дел в борьбе с коронавирусом. И мы уже видим положительный эффект от этого. Правительство Башара Асада и сирийские медики делают все правильно, поскольку у них есть не только большое желание, но и уже и опыт, чтобы обуздать распространение коронавирусной инфекции в стране», — говорит собеседник ФАН.

Сознательность сирийцев

Согласно заявлению президента Сирии, важную роль в замедлении распространения инфекции сыграла правильная реакция граждан, а также своевременные действия со стороны государства, которые включали в себя запрет на перемещение между провинциями без особой причины, а также закрытие кафе, ресторанов и подобных заведений.

Как заметил Андрей Кошкин, сегодня не придумано ничего более эффективного в борьбе с распространением пандемий различного типа, как введение карантинных мер.

«Главное даже в современной карантинной системе, это социальная ответственность граждан, которым необходимо соблюдать самоизоляцию. Это очень сильно способствует успеху в борьбе с коронавирусом. Поэтому тут необходимо подхватить не только правительство Сирии за оперативные действия, но и самих граждан страны», — считает политолог.

Экономика и коронавирус

Коронавирусная инфекция и борьба с ней могут отразиться на экономике Сирии, считает президент Башар Асад. Избежать или как минимум снизить негативные последствия для населения, по мнению сирийского лидера, можно при грамотных действиях правительства, в том числе направленных на стабилизацию цен на продукты.

Как замечает собеседник ФАН, ограничение стоимость продуктов, особенно наиболее важных для населения, серьезно поможет гражданам во время пандемии.

«Подобные меры мы наблюдаем во всем мире, где власти через правоохранительные и фискальные органы стараются сдержать недобросовестных продавцом, поставщиков, которые накручивают цены. Если сдержать такое движение удаться, то это будет настоящий успех», — говорит Андрей Кошкин.

Боевикам невыгодна борьба с вирусом

Случаи заражения коронавирусом нового типа ранее были зафиксированы на территориях, подконтрольных боевикам различных вооруженных группировок. В частности, такие случаи фиксировали в Большом Идлибе, где действуют протурекцие боевики, а также на северо-востоке страны, где главную роль играют проамериканские силы.

По словам Андрей Кошкина, распространение вируса на неподконтрольных правительству территориях страны — это действительно проблема, потому что боевики не заинтересованы в борьбе с коронавирусом, так как это будет в ущерб их меркантильным интересам. Поэтому официальный Дамаск должен проводить своими силами информирование населения о необходимости соблюдения личной гигиены, социального дистанцирования, а также заниматься поставкой медикаментов для нуждающихся.