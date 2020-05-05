Москва, 5 мая. Глава СК РФ Александр Бастрыкин призвал россиян присоединиться к виртуальному шествию «Бессмертного полка», об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В год 75-летия Великой Победы внешние обстоятельства испытывают граждан на прочность. В связи с эпидемией коронавируса россияне не могут лично встретиться с ветеранами и поблагодарить их за победу.

Идею провести виртуальное шествие предложил сопредседатель гражданской инициативы «Бессмертный полк» Василий Лановой.

«Василий Семенович видел страшную войну, видел зверства нацистов, он и сам говорит, что «его воспитала война». Его легендарная роль в фильме «Офицеры» стала олицетворением лучших офицерских качеств», — отметил Бастрыкин.

Глава Следственного комитета добавил, что ведомство приглашает принять участие в акции «Бессмертный полк: поколение Победителей». Сотрудники СК РФ, студенты и школьники смогут рассказать о своих родственниках, которые воевали за победу, проливали свою кровь ради мирной жизни.

Бастрыкин попросил россиян быть активными, делиться своими историями. Ветераны должны видеть, что их помнят и благодарят.