Заболеть, но заработать: в Африке отменяют карантин​​​​​​​

Несмотря на то, что с пиком заболеваемости Африке только предстоит столкнуться, некоторые страны континента начали постепенный выход из карантина. Снижение, а в некоторых случаях — полная блокировка, коммерческой деятельности повлекло за собой падение доходов населения. При этом помощи, поступающей от государства и международного сообщества, недостаточно. По словам председателя правления компании «Африканская деловая инициатива» Натальи Цейзер, в целом принимаемые меры являются правильным решением для спасения экономики. К тому же возврат к привычному ритму жизни осуществляется постепенно. Эксперт отметила, что послабление ограничительных мер происходит в тех странах, где санитарно-эпидемиологическая обстановка является некритичной.

Гана

Гана стала первой страной в Африке, которая запустила процесс выхода из карантина. 19 апреля отмена карантина началась в двух крупнейших городах — в Аккре, столице страны, и Кумаси.

19 апреля некоторые небольшие коммерческие предприятия начали свою деятельность. Однако запрет остался в силе для образовательных учреждений: школы и университеты остались закрытыми. Было введено обязательное ношение маски в общественных местах.

Но власти ошибочно полагали, что проблем с тестированием не будет, а население будет следовать правилам социального дистанцирования. Надежды властей, что ситуация улучшится, не оправдались — это показывают цифры. На момент возобновления коммерческой деятельности в стране было зарегистрировано 1 042 случая заражения. На сегодняшний день зарегистрировано 2 169 зараженных. Таким образом, количество случаев заражения с момента частичной отмены карантина выросло более чем в два раза.

Руанда

В отличие от Ганы, власти Руанды выбрали более взвешенный подход.

Начиная с 4 мая государственные и частные предприятия, а также производственный и строительный секторы возобновили свою работу. Однако работодатели не могут задействовать весь штат и должны ограничиться несколькими работниками.

Рынки тоже будут открыты, но только для основных продавцов. Отели и рестораны будут работать до семи часов вечера. Возобновлено движение общественного транспорта, но при условии, что пассажиры носят маски и соблюдают социальную дистанцию.

Нигерия

Несмотря на то, что начиная с 27 апреля число случаев заражения COVID-19 увеличилось почти на 50%, 4 мая страна начала постепенное ослабление карантина в Лагосе, Огуне и Абудже. Увеличение числа случаев заболевания наблюдается и за пределами трех крупных штатов.

Несмотря на это, президент Мохаммаду Бухари признал, что тяжелая экономическая ситуация послужила причиной для отмены карантина. В Огуне, Лагосе и Абудже — штатах, в которых экономическая деятельность находилась под запретом — карантин затронул работников частного сектора и торговцев, которые представляют большинство экономических акторов в этих регионах и сильно зависят от своего ежедневного дохода.

Неспособность правительства обеспечить адекватное продовольствие или денежную помощь привела к тому, что простые нигерийцы были вынуждены заполнять пробелы в социальном обеспечении в стране, где более половины населения живет в условиях крайней нищеты.

Но снятие блокады в то время, когда количество случаев заболевания начало значительно расти, может привести к тому, что слабая система здравоохранения не сможет справиться с пандемией. Нигерийская медицинская ассоциация и Ассоциация медицинских работников Нигерии уже предупредили о вероятном росте числа случаев заболевания и смертности.

В рамках новых мер общественной безопасности правительство обязывает использовать маски для лица в общественных местах и запрещает межгосударственные поездки. Но эти меры вряд ли будут эффективно работать, особенно в таких густонаселенных городах, как Лагос, где проживает более 20 миллионов человек.

В настоящий момент число случаев заболевания COVID-19 в Африке достигло 41 537, а число смертей — 1 697. 13 929 человек выздоровели, но 27 608 случаев заболевания остаются активными.