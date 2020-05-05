Киев, 5 мая. Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко помечтала о ядерном оружии на военных складах Украины. По ее мнению, стране удалось бы избежать многочисленных взрывов на складах с боеприпасами, если бы там хранилось такое вооружение.

«На страну, у которой есть ядерное оружие, никто бы не пошел войной. Склады бы как надо охранялись, склады бы не взрывались, если бы там было ядерное оружие», — заявила Савченко в эфире телеканал «112 Украина».

Экс-депутат Рады отметила, что взрыв ядерного оружия грозит экологической катастрофой не одному государству.

«Мы видели Чернобыль, его помнят все. Ядерное оружие — это совсем другая ответственность страны», — приводит слова Савченко «ПолитНавигатор».

Напомним, за последние 20 лет произошло несколько взрывов и пожаров на украинских военных складах. Например, четыре взрыва (в 2004, 2005, 2006 и 2007 годах) зарегистрировали в Новобогдановке Запорожской области. В августе 2008 года загорелся склад 61-го арсенала Южного оперативного командования Сухопутных войск в Лозовой, а в 2015 году произошел пожар на складах Минобороны Украины в городе Сватово Луганской области.

Кроме того, боеприпасы взрывались на складе в Балаклее Харьковской области в марте 2017 года. В результате ЧП погибли пять человек, еще четыре получили тяжелые ранения. Чтобы избежать массовых жертв, пришлось эвакуировать 36 тысяч человек.