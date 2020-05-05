Гном Гномыч пристыдил Аршавина и пообещал обыграть его в футбол

Москва, 5 мая. Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр Плющенко записал видеообращение к экс-футболисту сборной России Андрею Аршавину.

Гном Гномыча (сценический псевдоним Плющенко-младшего) обидели слова Аршавина о том, что родители якобы «из-под палки» заставляют его участвовать в съемках коротких роликов, которые они создают, сидя дома в самоизоляции.

На одном из таких видео Рудковская и Плющенко изображают знаменитую сцену из фильма «Титаник», а Саша с невозмутимым видом держит фен, который дует в лицо Яне. На другом ролике вся семья танцует знаменитый танец «Скибиди», и вид у мальчика при этом тоже не особенно радостный.

«Почему вы говорите про меня гадости? Меня из-под палки никто не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Я что вам, дурачок какой-то?» — спрашивает Саша, обращаясь к Аршавину.

После этого ребенок заявляет, что запросто мог бы обыграть Аршавина в футбол. Для этого, по словам Гном Гномыча, ему достаточно сделать один подкат.

«Потому что ты слабенький. <…> Вот такой подкат сделаю, мяч возьму у тебя и в ворота забью», — добавил он.

В комментариях подписчики поддержали Александра.

«Что происходит в этом мире? Почему так низко пали взрослые люди, позволяя себе осуждать и обсуждать детей? Саша, ты очень способный и целеустремлённый мальчик! Все твои самые большие победы еще впереди!», «Саша,вперед к победам! Ты хороший мальчик! Воспитанный ребенок! Трудяга», — написали в обсуждении к видео.

Отметим, что на грустный вид Саши обращал внимание не только Аршавин, но и многие другие пользователи Instagram. Многие в комментариях спрашивали, почему он никогда не улыбается. Источник газеты StarHit заявил изданию, что это якобы связано с тем, что у Александра синдром Аспергера. После этого Рудковская и Плющенко пообещали засудить издание и отстоять права сына.