Сенатор назвал «антироссийским шабашем» отмеченные Пулитцеровской премией статьи NYT

Москва, 5 мая. Антироссийские публикации в американских СМИ давно стали элементом пропаганды и частью информационной войны. Об этом заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Таким образом он прокомментировал отмеченную Пулитцеровской премией серию статей газеты The New York Times о «режиме Владимира Путина».

«Порадуемся за американских журналистов. Если бы не Путин и не Россия, где бы они черпали вдохновение для своих публикаций?» — иронично заметил сенатор.

По словам Морозова, так в США работает большая пропагандистская машина, оплаченная в том числе американскими налогоплательщиками.

«Ибо американские власти в широком смысле, включая демократов, щедро финансируют этот антироссийский шабаш. Все по законам современных информационных войн», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что оргкомитет Пулитцеровской премии вручил The New York Times награду за «написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия», которые якобы были допущены российскими властями.

Это возмутило российских дипломатов. Они напомнили, что высокая журналистская награда за дискредитацию РФ стала для известной американской газеты очередной — три года назад NYT уже получала премию за демонизацию России, передает радио Sputnik. Отмеченную наградой серию статей в посольстве назвали «сборником неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов».

Кроме того, там подчеркнули, все антироссийские факты, приведенные в газете, «многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью».