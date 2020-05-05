Курсанты Университета МВД и Института войск Нацгвардии подарили подарки ветеранам к 9 Мая

Санкт-Петербург, 5 мая. Ветеранам Великой Отечественной войны из Университета МВД и Института войск Национальной гвардии РФ подарили наборы к Дню Победы. Подарки ветеранам домой принесли курсанты и слушатели их учебных заведений.

Наборы в советы ветеранов вузов передал депутат Сергей Вострецов. Парламентарий является выпускником этих учебных заведений и ранее проходил службу.

«В наших советах ветеранов состоят гордость и элита нашей страны. Это и герой Советского Союза Михаил Владимирович Ашик, и легенда института — полковник, доктор наук, участник войны, орденоносец Владимир Яковлевич Слепов. Много достойных людей воспитали наши ветераны и сегодня, несмотря на преклонный возраст, они продолжают воспитательную работу со слушателями и курсантами. Это золотой фонд нашей страны. Мы всегда будем ими гордиться», — прокомментировал Вострецов.