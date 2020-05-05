Сирия, 5 мая. ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным складам на юго-западе провинции Алеппо. Террористы «Исламского государства»1 совершили вылазку на востоке Дейр-эз-Зора. На севере Ракки союзники Турции отразили нападение курдских боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили ракетный удар израильских ВВС в Алеппо.

ВС Турции и союзные силы: открыли огонь по укреплениями курдских боевиков на севере Ракки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла позиции сирийских войск на юге Идлиба.

«Демократические силы Сирии» (SDF): попытались проникнуть за линии обороны союзных сил ВС Турции на севере Ракки.

Провинция Алеппо

Агентство SANA передает, что ночью системы ПВО сирийской армии отразили ракетный удар, направленный на военные склады в районе Ас-Сафира к юго-востоку от города Алеппо. По предварительным данным, проводится. Предполагается, что нападение совершили ВВС Израиля. Ранее государственное агентство SANA сообщило об израильской атаке на научно-исследовательский центр в Алеппо. Напомним, что несколько дней назад авиаудар ВВС Израиля, нанесенный в пригороде Дамаска убил трех мирных жителей. Тель-Авив по-прежнему не дает официальных комментариев по поводу случившегося.

Согласно информации Telegram-канала «Вестник Дамаска», в подконтрольном «Сирийской национальной армии» городе Аль-Баб взорвался заминированный автомобиль, припаркованный у мечети Фатима аль-Захра.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неопознанные военные самолеты нанесли удары по четырем позициям иранских бойцов Корпуса Стражей Исламской революции в пустынной местности у города Меядин. По данным портала Step News, пока данных о раненных и убитых не поступало.

В городе Аль-Бусейра боевики «Демократических сил Сирии» закрыли главный въезд в город. Как сообщает источник в сети Twitter @Sada_AlSharqieh, до этого боевики остановили несколько бензовозов, направлявшихся в сторону нефтяных месторождений Аль-Омар. Другой источник @ NotWoofers, передал, что террористы из состава «спящих ячеек» запрещенного в РФ «Исламского государства» совершили нападение на блокпост SDF. Сведения о раненных и пострадавших пока что уточняются.

Провинция Идлиб

Как сообщает источник в сети Twitter @QalaatAlMudiq на юге провинции продолжаются столкновения на линии разграничения сил правительственных войск и «Хайят Тахрир аш-Шам». Боевики уничтожили еще один бульдозер САА у горных склонов Джебель аль-Завия. Согласно данным портала Step News, утром группировка столкнулась с подразделением сирийской армии у поселения Рувейха и Маарет-ан-Нуман, где стороны взаимно обстреляли позиции друг друга из артиллерии.

Провинция Ракка

На севере Ракки боевики «Демократических сил Сирии» предприняли попытку проникнуть в зону операции «Источник мира», где столкнулись с отрядами подконтрольной Турции «Сирийской национальной армии». Согласно данным агентства Deir Ezzor 24, СНА нанесла удар из минометов по укреплениям курдских боевиков у города Айн-Исса. К ним присоединились турецкие войска, открыв огонь по опорным пунктам

1 Организация запрещена на территории РФ.