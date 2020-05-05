Лукашенко анонсировал телефонные переговоры с Путиным

Минск, 5 мая. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут телефонные переговоры 5 мая. Об этом сообщил белорусский лидер, отвечая на вопросы журналистов во время посещения полигона для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук.

Также в ходе визита Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Белоруссию на парад Победы.

«Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск», — сказал он.

Напомним, в Белоруссии решили не отменять торжественные мероприятия в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на пандемию коронавируса. По словам Лукашенко, люди могут не одобрить отмены парада, подумав, что власти испугались. При этом белорусский лидер призвал никого не «тащить» на парад и поручил продумать вопрос безопасности ветеранов, которые хотят посетить мероприятие.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что желание посетить парад в Минске уже изъявили российские депутаты и сенаторы. Президент Белоруссии считает, что ему удастся договориться с Москвой о поездке всех желающих в Минск. Также Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона готова взять на себя все организационные вопросы, связанные с приездом россиян.