Коронавирус в России 5 мая: статистика по городам, новые жертвы, последние новости

Федеральное агентство новостей рассказывает об актуальной на утро 5 мая 2020 года информации о распространении новой коронавирусной инфекции в России и мире и борьбе с ней.

COVID-19 в России

По данным оперштаба, за сутки 4 мая в России было выявлено 10 102 новых случая коронавируса в 83 регионах страны. Суточный рост числа новых случаев заболевания составил 7%, кривая заражений в России продолжает расти. Общее число заболевших достигло 155 370 человек, из них 19 865 выздоровели, 1451 — умерли.

С начала пандемии в России проведено свыше 4,4 млн тестов на COVID-19. При этом у 49,1% или у 4961 человека с подтвержденным за сутки коронавирусом не было никаких симптомов заболевания.

Топ-10 регионов РФ по заболеваемости

Десятку регионов с самым большим количеством зараженных коронавирусом возглавляет Москва. В столице зарегистрировано 80 115 инфицированных (+5714 за сутки). При этом количество заражений коронавирусом в Москве четвертые сутки подряд держится в районе 5,5 тысяч человек, что говорит о выходе столицы на плато эпидемии, после которого должен быть спад заболеваемости.

На втором месте по уровню зараженности Московская область, где подтвержден 15 761 случай заражения (+822 за сутки), на третьем — Петербург с 5572 заболевшими (+226 за сутки).

Далее следуют Нижегородская область (всего 3026 инфицированных, +174 за сутки), Мурманская область (2101, +127), Дагестан (2086, +128), Краснодарский край (1437, +97), Тульская область (1368, +75), Ростовская область (1353, +90) и Калужская область (1309, +92).

Жертвы коронавируса в России

За сутки умерли 95 россиян с подтвержденным коронавирусом. Одной из жертв стала пожилая женщина в Крыму.

«Предварительно это первая смерть, которая наступила в результате заражения коронавирусной инфекцией. Много было сопутствующих заболеваний, ожидаем официального подтверждения причины смерти», — сказал глава республики Крым Сергей Аксенов во вторник.

Как отметили в оперштабе, количество погибших в РФ от COVID-19 выросло до уровня 1 мая.

Самая высокая летальность (соотношение количества умерших к числу заболевших) в России зафиксирована в Псковской области — 3,74%. Далее следуют Адыгея (3,68%), Удмуртия (3,01%), Ингушетия (2,69%), Хакасия (2,52%), Кемеровская область (2,41%), Ставропольский край (2,18%), Волгоградская область (2,08%), Севастополь (2,04%), Иркутская область (2,00%).

COVID-19 в мире

На сегодняшний день в мире насчитывается 3 659 746 зараженных коронавирусом, из которых 1 205 925 уже выздоровели, 252 573 — погибли.

Самая высокая заболеваемость и смертность зафиксированы в США, где выявлено 1 212 955 зараженных, из которых 69 925 умерли. В Испании 248 301 заболевших и 25 428 умерших, в Италии — 211 938 и 29 079, в Великобритании — 190 584 и 28 734, во Франции — 169 462 и 25 201, в Германии — 166 152 и 6993. Россия в этом списке занимает седьмое место. При этом летальность от коронавируса в нашей стране составляет всего 0,94%.

Для сравнения в Бельгии, где выявлено 50 267 заболевших, из которых 7924 человека умерли, летальность равна 15,77%. В той же Британии этот показатель составляет 15,08%, а во Франции — 14,88%.