Галкин и Пугачева устроили с детьми домашнюю дискотеку на самоизоляции

Москва, 5 мая. Телеведущий Максим Галкин показал домашнюю дискотеку, которую во время самоизоляции устроили его супруга, звезда российской эстрады Алла Пугачева, и их дети — двойняшки Лиза и Гарри.

В своем Instagram шоумен опубликовал ролик, в котором можно увидеть энергично танцующую маленькую Лизу, похожего на профессионального диджея Гарри, а также саму Пугачеву, которая сидя в кресле напевает, как выразился Галкин, «музыкальную тарабарщину».

«С утра у нас музыкально-танцевальные импровизации. За пультом DJ Гарри, он сам выбирает мелодии, на танцполе Лиза и Маруся, а Алла с микрофоном импровизирует. Я обожаю, когда она на ходу начинает сочинять и петь такую музыкальную тарабарщину. Получился настоящий танцевальный хит», — подписал видео шоумен.

На кадрах примадонна предстала без прикрас: в домашней одежде и без макияжа. Это немало восхитило поклонников.

«Алла, супер!», «Супер», «Потрясающая!» — написали фанаты.

Впрочем, огромное количество комплиментов досталось и звездным наследникам — Лизу и Гарри похвалили за ритмичные танцы и умелую импровизацию.

«Такие хорошие, совсем без пафоса! Просто счастливые детки!!» — igra1502. «Круче некуда, чудесные дети, это же кайф в чистом виде, супер-супер», — sergiygrin2017. «Диджей-то у вас какой крутой, ой-ой», — lazarevagal99. «Это надо прям отдельный альбом записать!» — dionis.style. «У вас весело, молодцы», — tanya_vengria. «Танцуют все», — anzhela4724.

Ранее в своем Instagram Галкин показал, как двойняшки Лиза и Гарри трогательно поздравили звездную маму с днем рождения. С воздушными шарами, букетами цветов, тортом и милыми поздравлениями они ждали примадонну с утра на кухне, и это растрогало ее до слез, напоминает портал «Дни.ру».