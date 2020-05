Галкин и Пугачева устроили с детьми домашнюю дискотеку на самоизоляции

С утра у нас музыкально-танцевальные импровизации. За пультом DJ Гарри, он сам выбирает мелодии, на танцполе Лиза и Маруся, а Алла с микрофоном импровизирует. Я обожаю, когда она на ходу начинает сочинять и петь такую музыкальную тарабарщину. Получился настоящий танцевальный хит ???? #музыка #музыканассвязала

