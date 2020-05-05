Советник ВОЗ назвал две главных меры по борьбе с коронавирусом



Стокгольм, 5 мая. Советник шведского правительства и генсекретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке назвал два эффективных метода борьбы с коронавирусом.

«На наш взгляд, таких мер всего две. Во-первых, нужно мыть руки, о чем мы знали уже 150 лет. Во-вторых, следует соблюдать социальную дистанцию, то есть не подходить слишком близко к другим людям», — уточнил Гизеке.

По его словам, власти Швеции в своей стратегии по борьбе с COVID-19 опирались именно на эти две меры. По мнению Гизеке, принятие каких-то более жестких решений совершенно не имеет смысла. Закрытие границ он назвал бесполезным занятием, а закрытие школ, вероятно, вообще не влечет за собой никаких последствий.

«Запретить людям выходить на улицу? Это глупость, у таких запретов не существует научных обоснований», — подчеркнул он в интервью РБК.

В Швеции, в отличие от многих стран, продолжают работать детсады, начальные школы, общественные места, кафе, общественный транспорт. Единственный запрет распространяется на организацию собраний в одном месте более 50 человек.

По мнению Гизеке, шведы ведут себя очень дисциплинированно и соблюдают все рекомендации.

«Конечно, если бы они этого не делали, то темпы распространения инфекции в стране были бы заметно выше», — добавил он.

По официальным данным, в Швеции выявлено менее 25 тыс. заболеваний. Однако Гизеке убежден, что реальная цифра переболевших больше, потому что большинство носителей коронавируса — бессимптомники.