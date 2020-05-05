Саакашвили предсказал Украине «бедность как в 90-х» после отмены карантина

Киев, 5 мая. Украину ожидают кризис, бедность и массовое банкротство после отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили.

По словам Саакашвили, во время карантина украинцы практически не расходовали деньги. Экс-президент Грузии полагает, что в течение следующих недель ограничения в стране постепенно начнут снимать, поэтому люди массово бросятся тратить оставшиеся финансовые запасы.

«Они пойдут стричься, маникюр-педикюр себе делать, кто-то зайдет что-то купит — сумки, рубашки. То есть люди сейчас будут интенсивно тратить то, что у них осталось. Первое — будет эйфория. <…> А потом, через несколько недель, окажется, что денег вообще нет, и их неоткуда брать», — заявил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

Бывший глава Одесской области уверен, что из-за грядущего кризиса многие компании обанкротятся, поэтому далеко не все украинцы смогут вернуться на работу.

«Что дальше? То есть, массовое банкротство, бедность как в 90-х, бесперспективность», — цитирует Саакашвили «ПолитНавигатор».

Также экс-президент Грузии призвал не рассчитывать на возможность миграции в страны ЕС, поскольку в Европе «тоже несладко», и она не сможет принять обратно всех желающих.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил Михаила Саакашвили занять должность вице-премьера страны по вопросам реформ. Бывший президент Грузии утверждает, что о его назначении будет объявлено в ближайшие дни.