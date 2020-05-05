Лещенко предложил 9 мая спеть «День Победы» на разных языках



Москва, 5 мая. Народный артист РСФСР Лев Лещенко пригласил всех желающих 9 Мая спеть знаменитую песню «День Победы» на разных языках. Приглашение певца было опубликовано на сайте партии «Единая Россия».

Для участия в акции необходимо зайти на сайт pobeda-2020.ru. 8 мая там появится интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на более чем ста языках. Участники акции смогут исполнить песню, записать ее на видео, а потом выложить в Интернет. Лучшие ролики продемонстрируют по телевидению.

В этом году из-за эпидемии коронавируса традиции празднования Дня Победы пришлось нарушить: не будет парада на Красной площади и шествия «Бессмертного полка». Но, как сообщал ранее президент РФ Владимир Путин, торжественные мероприятия не отменяются, а переносятся. Решение об этом далось нелегко, но было принято в первую очередь ради безопасности ветеранов.

При этом 9 Мая россияне все равно смогут увидеть парад авиатехники с участием современных боевых вертолетов и самолетов.

Отметим, что сам Лещенко был одним из тех, кто перенес коронавирус. Артист заболел на гастролях в Штатах, вернувшись домой какое-то время лечился сам, но в конце апреля был вынужден обратиться в больницу в Коммунарке. Там у него диагностировали двустороннее воспаление легких.