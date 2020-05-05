Нежный Потап поразил поклонников красивым поздравлением для Каменских

Москва, 5 мая. Украинский певец Потап (Алексей Потапенко) трогательно поздравил с днем рождения свою напарницу по сене и супругу Настю Каменских. Он публично признался возлюбленной в чувствах, назвав ее своей музой и источником счастья.

Нежное поздравление исполнитель опубликовал в своем Instagram. Он выложил фото эффектной Каменских в бикини и дополнил пост стихотворением собственного сочинения.

«Я люблю тебя легкой, идущей вдоль по пляжу, по кромке воды, итальянские песни поющей и вдыхающей запах весны, я на всю жизнь тобой очарован и обласкан твоей красотой. <…> Я люблю тебя, мой лягушонок, ты делаешь меня счастливым, ты моя муза, спасибо тебе!» — написал Потап.

Растроганная именинница отблагодарила супруга в комментариях.

«Спасибо тебе, мой любимый человек!» — ответила она.

Поздравление Потапа высоко оценили и поклонники. Многие отметили, что певец подобрал очень красивые слова для любимой, и даже поразились, как мужчина оказался способен на такое.

«Боже мой… Поставьте ему кто-нибудь памятник как самому любящему медведю», — potapenko_family. «Ой, ну вас в баню, до слез довели. Настеныш, с днем рождения, любим тебя, малышка», — tania.happiness_inside. «Разве может мужчина таааак красиво любить?! С днем рождения, муза!» — _annelina_ua_. «Любовь, которая чувствуется через обычные слова. С днем рождения, Настечка», — beguiling_allure. «До мурашек!» — _lena7788_.

Украинские артисты, которые стали знаменитыми благодаря своему яркому дуэту, поженились около года назад. Оказалось, что знаменитости были не просто партнерами по сцене, но и давно испытывали чувства друг к другу.

Сегодня звезды не скрывают своих отношений и иногда даже делятся интимными подробностями из жизни. Как пишет «Газета Кемерова», ранее они рассказали, что любят вместе принимать душ.