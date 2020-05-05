Манипуляция фейком о борьбе студентов с COVID позволила Навальному создать мнимый профсоюз

Алексей Навальный использовал ситуацию с коронавирусом для создания нового профсоюза студентов под эгидой «Альянса врачей». Структура будет использована для увеличения аудитории блогера и обогащения за счет сбора средств на помощь «студентам-медикам».

Тема приобщения к борьбе с коронавирусной инфекцией студентов-медиков вызвала оживление в либеральном обществе. Ситуация заключается в использовании дополнительного числа людей, способных осуществлять поддержку медикам в рамках лечения больных коронавирусом. Студенты с третьего курса и выше могут на добровольной основе оказывать помощь населению, столкнувшемуся с серьезной угрозой. Но оппозиция, по-своему истолковав положение дел и введя в людей в заблуждение, преследует корыстные цели в данной ситуации.

Регистрация профсоюза — дополнительная ответственность

Алексей Навальный при поддержке руководителя созданного им профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой решил создать новый профсоюз, который должен заниматься защитой прав студентов, вовлеченных в борьбу с коронавирусом. Регистрировать структуру в качестве юридического лица блогер не стал, ведь при таком развитии событий появляются дополнительные обязанности и ответственность.

Через социальные сети Навальный продвигает идею о том, что студентов заставляют работать с коронавирусными больными без средств индивидуальной защиты (СИЗ), а необходимость их приобщения к работе связана с нехваткой медицинского персонала. При этом работа студентов будет приурочена к прохождению практики, поэтому не будет подлежать дополнительной оплате.

Созданный в Twitter канал «Альянса студентов-медиков» развивает озвученную Навальным информацию о том, что на работу под видом прохождения практики заставляют выходить всех, причем даже беременных женщин. Подобную информацию даже пользователи посчитали лживой.

В опубликованных документах, подлинность которых вызывает сомнение, указывается, что студенты «должны написать согласие» на проведение практики в таких условиях. Именно этот довод является основным при критике инициативы со стороны либеральных деятелей. Однако ими намеренно умалчивается, что необходимость дать согласие предусмотрена в отношении лиц, которые изъявят добровольное желание помочь медикам.

Данное мероприятие по привлечению студентов-медиков к борьбе с COVID-19 не только добровольное, но и будет достойно оплачиваться, что рушит другой основной довод оппозиции об отсутствии оплаты труда.

Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун подписал приказ о размере выплат для студентов, проходящих практику в коронавирусных стационарах. Ежемесячные надбавки будут ранжироваться по категориям: младший персонал больницы — 70 тысяч рублей, студенты на должности младшей медсестры — 115 тысяч рублей, на должности медсестры — 175 тысяч рублей.

Профсоюзы как инструмент для обогащения

Искажение информации о привлечении к борьбе с коронавирусом студентов-медиков используется Навальным и его структурами для раскачивания обстановки в стране, создания волнений, а также для привлечения новой аудитории в виде студентов, которых он якобы будет защищать. Профсоюзы Навального служат инструментом для реализации корыстных целей. На данный момент помимо «Альянса студентов медиков» существует минимум три других профсоюза — личный «Профсоюз Навального», озвученная цель создания которого состоит в контроле за выплатами зарплат населению, «Альянс врачей», ставший популярным с начала пандемии за счет скандалов, а также «Альянс учителей», якобы помогающий работникам сферы образования.

Созданные Навальным структуры имеют схожие особенности и задачи. Прикрываясь обеспечением и защитой прав, профсоюзы Навального собирают персональные данные людей в ходе регистрации, а также реализуют программы по сбору средств с населения для обеспечения своей деятельности. Как показывает опыт «Альянса врачей», у которого после сбора средств таинственным образом пропали три миллиона рублей, собранных на закупку СИЗ и помощь медикам, структуры могут использоваться Навальным с целью личного обогащения.

«Альянс студентов-медиков» является новым объединением, созданным под эгидой «Альянса врачей», о чем говорят одинаковые атрибуты на эмблемах. Контролировать работу новой структуры Навального будет, судя по всему, Васильева, что означает возможность очередного сбора средств, теперь на нужды студентов. Для блогера создание профсоюзов, основываясь на недостоверных сведениях о ситуации, выступает выгодным инструментом, позволяющим увеличивать свою аудиторию и обогащаться за счет населения.