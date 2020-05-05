Террористы ПНС обстреляли жилые кварталы на юге Триполи

Триполи, 5 мая. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вновь провели серию обстрелов на фоне призывов соблюдать перемирие. О нарушении режима прекращения огня сообщила Ливийская национальная армия.

С наступлением священного месяца Рамадан армия Халифы Хафтара объявила о введении перемирия, однако этот призыв был проигнорирован ПНС. Боевики продолжили атаки на позиции ЛНА и подконтрольные ей ключевые города и объекты, в числе которых город Тархуна и авиабаза Аль-Ватыя, а также артиллерийские обстрелы. Разведка сил Хафтара сообщила, что террористы вновь наносят удары на юге ливийской столицы в направлении Аль-Хадба аль-Бадри.

ЛНА ведет эффективную борьбу против вооруженных провокаций боевиков ПНС, в рядах которых находятся тысячи сирийских наемников. Ранее сообщалось о ликвидации еще 26 наемников, участвовавших в нападениях.