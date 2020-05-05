Счетная палата сообщила о похищении чиновника, расследовавшего махинации «МВД» ПНС Ливии

Триполи, 5 мая. Руководство Счетной палаты связало арест директора Главного управления финансового надзора в государственном секторе с попыткой надавить на него и закрыть глаза на выявленные нарушения. Финансовое ведомство опубликовало официальное заявление по этому инциденту.

Ранее стало известно, что сторонники главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башаги, состоящие в «МВД», похитили Резу Куркаба, грубо нарушив закон — данный сотрудник Счетной палаты имеет иммунитет. Специалист занимался мониторингом подозрительных операций «Министерства внутренних дел» ПНС, а также банковских счетов, где были выявлены серьезные нарушения. Неправомерное задержание чиновника, подчеркивается в заявлении, связано с его профессиональной деятельностью. Счетная палата уверена, что сотрудники «МВД» ПНС пытаются таким образом оказать на него воздействие, чтобы он не стал заниматься расследованием противозаконных дел. Руководство финансового органа призвало к скорейшему освобождению Куркабы, напомнив, что обстоятельства инцидента противоречат нормам права.

«МВД» ПНС возглавляет известный международный террорист Абд аль-Рауф Карра, о преступлениях которого рассказывалось в специальном расследовании ФАН.