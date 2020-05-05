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Facebook и YouTube заблокировали проект SouthFront, освещающий события на Ближнем Востоке

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Facebook и YouTube заблокировали проект SouthFront, освещающий события на Ближнем Востоке

Команда международной медиаорганизации SouthFront: Analysis & Intelligence, занимающаяся независимой военной оценкой конфликтов и анализом мировых и региональных событий, сообщила, что 30 апреля 2020 года Facebook заблокировал ее страницу со 100 тысячами подписчиков, а 1 мая были удалены YouTube-каналы проекта с почти 170 тысячами подписчиков. В обоих случаях интернет-монополисты действовали без каких-либо предупреждений и объяснений причин этих внезапных блокировок. Впрочем, это их стандартная практика.

«В течение пяти лет SouthFront (southfront.org) освещает ситуацию на Ближнем Востоке и предоставляет аналитику военных операций, военных доктрин главных мировых держав и другие важные данные, влияющие на рост напряженности между странами и народами, — говорится в распространенном накануне открытом обращении организации. — Наш подход нацелен на то, чтобы раскрыть реальные события, происходящие в мире, и показать, что скрыто за пеленой дезинформации и нюансами пропаганды».

SouthFront: Analysis & Intelligence — это сообщество авторов из 12 стран, которые добровольно делятся своей точкой зрения и аналитикой с людьми со всего мира и всегда выступают за свободу слова и плюрализм мнений.

«Сегодня во время мирового кризиса мы стали мишенью для новых атак со стороны глобальных цензурных структур. 30 апреля была удалена наша страница в Facebook с почти 100 тысячами подписчиков без каких-либо объяснений и возможности обжаловать это решение. 1 мая прекратили вещание YouTube-каналы SouthFront с почти 170 тысячами подписчиков. Основной англоязычный YouTube-канал SouthFront имел свыше 152 тысяч подписчиков, 1900 загруженных видео и около 60 миллионов просмотров.

Это произошло несмотря на то, что наши YouTube-каналы имели нулевые активные удары. Мы освещали конфликты на Ближнем Востоке. Это очень чувствительная тема. Поэтому мы точно следовали принципам сообщества YouTube и выполняли условия предоставления услуг. И не было так называемого «коронавирусного заговора» в контенте наших каналов», — объяснили в SouthFront.

Facebook и YouTube заблокировали проект SouthFront, освещающий события на Ближнем Востоке

Подчеркивается, что YouTube-каналы проекта были заблокированы без предупреждений.

«Единственное, что мы получили, было автоматизированное письмо о прекращении действия договора на наш неактивный YouTube-канал на фарси, который содержал несколько переводов наших военных репортажей. Однако даже это письмо не содержит никаких сведений относительно решения о блокировке и просто утверждает, что канал SouthFront Farsi нарушил условия предоставления услуг YouTube, без каких-либо уточнений», — возмутились в SouthFront.

Команда аналитиков отмечает, что за пять лет работы подвергалась разным попыткам цензуры ее работы, но «нынешняя вопиющая и незаконная блокировка» ее активности в социальных медиа является беспрецедентным случаем.

«Объяснение может быть в том, что американские власти заказали YouTube и Facebook очистить медиасферу от источников объективного освещения и анализа положения в регионе Ближнего Востока в рамках текущей подготовительной работы для войны с Ираном, — полагают в SouthFront. — Мы считаем, что нынешняя ситуация заслуживает внимания со стороны международной общественности, включая журналистское сообщество. Мы просим осветить эту ситуацию и, если есть такая возможность, оказать нам информационную или юридическую помощь».

Facebook и YouTube заблокировали проект SouthFront, освещающий события на Ближнем Востоке

Добавим, что описанные действия со стороны Facebook и YouTube — не редкость. Федеральное агентство новостей прекрасно понимает, о чем говорит SouthFront: Analysis & Intelligence, поскольку его аккаунт в Facebook и YouTube-канал тоже подвергались незаконным блокировкам без объяснения причин. В связи с этим ФАН пытается оспорить действия американских интернет-гигантов в судебном порядке.

Отметим, что с аналогичной цензурой со стороны Facebook и YouTube часто сталкиваются и другие российские медиапроекты, освещающие происходящие в мире события не так, как угодно Западу. 

Как заметил известный блогер и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков на онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот», модерация в Facebook и YouTube ведется вручную и с особым пристрастием.

«Если вы продвигаете некие идеи, то вряд ли встретите какое-нибудь противодействие, просто потому, что продвигаете их на русском языке, а не на английском. А если вы захотите сопроводить свои мысли роликами с войны в Сирии или еще чем-нибудь — вами займутся сразу», — объяснил Пучков.

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