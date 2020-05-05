Facebook и YouTube заблокировали проект SouthFront, освещающий события на Ближнем Востоке

Команда международной медиаорганизации SouthFront: Analysis & Intelligence, занимающаяся независимой военной оценкой конфликтов и анализом мировых и региональных событий, сообщила, что 30 апреля 2020 года Facebook заблокировал ее страницу со 100 тысячами подписчиков, а 1 мая были удалены YouTube-каналы проекта с почти 170 тысячами подписчиков. В обоих случаях интернет-монополисты действовали без каких-либо предупреждений и объяснений причин этих внезапных блокировок. Впрочем, это их стандартная практика.

«В течение пяти лет SouthFront (southfront.org) освещает ситуацию на Ближнем Востоке и предоставляет аналитику военных операций, военных доктрин главных мировых держав и другие важные данные, влияющие на рост напряженности между странами и народами, — говорится в распространенном накануне открытом обращении организации. — Наш подход нацелен на то, чтобы раскрыть реальные события, происходящие в мире, и показать, что скрыто за пеленой дезинформации и нюансами пропаганды».

SouthFront: Analysis & Intelligence — это сообщество авторов из 12 стран, которые добровольно делятся своей точкой зрения и аналитикой с людьми со всего мира и всегда выступают за свободу слова и плюрализм мнений.

«Сегодня во время мирового кризиса мы стали мишенью для новых атак со стороны глобальных цензурных структур. 30 апреля была удалена наша страница в Facebook с почти 100 тысячами подписчиков без каких-либо объяснений и возможности обжаловать это решение. 1 мая прекратили вещание YouTube-каналы SouthFront с почти 170 тысячами подписчиков. Основной англоязычный YouTube-канал SouthFront имел свыше 152 тысяч подписчиков, 1900 загруженных видео и около 60 миллионов просмотров. Это произошло несмотря на то, что наши YouTube-каналы имели нулевые активные удары. Мы освещали конфликты на Ближнем Востоке. Это очень чувствительная тема. Поэтому мы точно следовали принципам сообщества YouTube и выполняли условия предоставления услуг. И не было так называемого «коронавирусного заговора» в контенте наших каналов», — объяснили в SouthFront.

Подчеркивается, что YouTube-каналы проекта были заблокированы без предупреждений.

«Единственное, что мы получили, было автоматизированное письмо о прекращении действия договора на наш неактивный YouTube-канал на фарси, который содержал несколько переводов наших военных репортажей. Однако даже это письмо не содержит никаких сведений относительно решения о блокировке и просто утверждает, что канал SouthFront Farsi нарушил условия предоставления услуг YouTube, без каких-либо уточнений», — возмутились в SouthFront.

Команда аналитиков отмечает, что за пять лет работы подвергалась разным попыткам цензуры ее работы, но «нынешняя вопиющая и незаконная блокировка» ее активности в социальных медиа является беспрецедентным случаем.

«Объяснение может быть в том, что американские власти заказали YouTube и Facebook очистить медиасферу от источников объективного освещения и анализа положения в регионе Ближнего Востока в рамках текущей подготовительной работы для войны с Ираном, — полагают в SouthFront. — Мы считаем, что нынешняя ситуация заслуживает внимания со стороны международной общественности, включая журналистское сообщество. Мы просим осветить эту ситуацию и, если есть такая возможность, оказать нам информационную или юридическую помощь».

Добавим, что описанные действия со стороны Facebook и YouTube — не редкость. Федеральное агентство новостей прекрасно понимает, о чем говорит SouthFront: Analysis & Intelligence, поскольку его аккаунт в Facebook и YouTube-канал тоже подвергались незаконным блокировкам без объяснения причин. В связи с этим ФАН пытается оспорить действия американских интернет-гигантов в судебном порядке.

Отметим, что с аналогичной цензурой со стороны Facebook и YouTube часто сталкиваются и другие российские медиапроекты, освещающие происходящие в мире события не так, как угодно Западу.

Как заметил известный блогер и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков на онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот», модерация в Facebook и YouTube ведется вручную и с особым пристрастием.