Соловьев надеется, что ввязавшуюся в крабовый бизнес Собчак не убьют

Москва, 5 мая. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев признался, что переживает за жизнь коллеги Ксении Собчак, ввязавшейся в «гипер-криминальный» крабовый бизнес. Об этом он рассказал во время прямого эфира в Instagram с телеведущей Тиной Канделаки.

«Я очень волнуюсь за Ксению. У нас плохие отношения. Очень. И все это знают. Но, немного понимая, что такое крабовый бизнес, я больше всего боюсь, что ее убьют. Потому что она влезла не просто в криминальный, а в гипер-криминальный бизнес», — цитирует Соловьева Ura.ru.

Телеведущий объяснил, что несколько дней назад он попытался разобраться в ситуации с самой Собчак, пригласив ее к себе на эфир в YouTube-программу «Соловьев Live». Однако она избегала прямых ответов на его вопросы и не соглашалась раскрывать какие-либо детали. Ведущему показалось, что журналистка «даже не понимает, во что она встряла».

Infox.ru напоминает, что ранее Собчак сообщила о покупке доли в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке — в группе компаний «Монерон» и в «Курильском универсальном комплексе». Однако городской суд Южно-Сахалинска арестовал ее сделки, поскольку обе компании фигурируют в уголовном деле предпринимателя Олега Кана, подозреваемого в контрабанде.

Во время интервью Соловьеву Собчак заявила, что в отрасли в настоящее время происходит «передел», поэтому она купила своего рода «билет на войну».

Беседу с телеведущим светская львица до кона не довела, она решила покинуть эфир из-за перебранки Соловьева с журналистом Олегом Кашиным, который также подключился к разговору.