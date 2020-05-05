Показ в США фильма «Украинский обман» уничтожил позитивный образ Майдана

Украинский политикум неоднозначно воспринял повторный показ американскими СМИ фильма «Украинский обман» на популярном в США телеканале. С одной стороны, в Киеве видят в этом элемент политической борьбы в США между Трампом и Байденом. С другой стороны, когда «старший партнер» лишний раз выставляет напоказ твой национальный позор — это больно бьет по самолюбию правых политиков. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

На днях на американском телеканале One America News дважды, в десять утра и в семь вечера, был показан фильм режиссера и политического консультанта Майкла Капуто «Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства». Напомним, фильм призван выступить весьма эффективным оружием команды Трампа в обрушении рейтинга главного соперника по предвыборной гонке, будущего кандидата от Демпартии Джо Байдена.

В часовом документальном фильме много сказано о роли президента Барака Обамы и его администрации в процессе свержения президента Виктора Януковича в 2014-м, о расстрелах на Майдане, а также о связях семьи экс-вице-президента Джо Байдена с коррупционными махинациями в компании Burisma Holdings. Также в фильме Капуто представлены неопровержимые доказательства прямого вмешательства высших чиновников Украины в президентские выборы в США в 2016-м, причем на стороне кандидата-демократа Хиллари Клинтон.

3 мая президент Трамп лично анонсировал повторный показ этой картины по ТВ. А впервые фильм показали американцам на том же One America News еще в середине февраля 2020-го. Примечательно, что в фильме снялись экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, скандальный экс-нардеп Сергей Пашинский, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, экс-генпрокурор Виктор Шокин и другие. Среди участников фильма и человек, прямо признавшийся в том, что открыл огонь по протестующим и милиции утром 20 февраля 2014 года. Он, правда, отказался показывать свое лицо, заявив, что «скрывается от тех, кто отдавал приказы стрелять».

Как указывают политологи, большинству американцев, в принципе, все равно, что происходило в далекой «банановой республике» шесть лет назад. И для того, чтобы «встряхнуть» их, Капуто проводит прямую параллель между госпереворотом на Украине и попыткой импичмента Трампа. Режиссер четко указывает на один и тот же почерк, а также на причастность к этому миллиардера Джорджа Сороса, тогдашнего вице-президента Джо Байдена и членов Демпартии США. Именно они, по мнению Капуто, в своих корыстных интересах спровоцировали затяжной кризис на Украине, продолжающийся до сих пор.

Сегодня на Украине очень чутко реагируют на любое слово, сказанное в Штатах в адрес своей страны. Поэтому вскоре после показа фильма «Украинский обман» в Америке в местных СМИ поднялась волна негативных комментариев. По мнению главы киевского Центра внешнеполитических исследований Сергея Пархоменко, показ «Украинского обмана» на многомиллионную аудиторию в США — это «грязные предвыборные технологии президента Трампа, говорящие о его боязни поражения на ноябрьских выборах».

«На мой взгляд, это элемент предвыборной кампании. Предвыборные технологии грязные, нечестные и манипулятивные. Трамп понимает — после масштабной эпидемии коронавируса, когда США занимают первое место в мире по числу зараженных, его шансы на переизбрание серьезно уменьшились. Поэтому он пытается любой ценой скомпрометировать своих оппонентов и набрать политические очки. Как говорится, не можешь достичь результата сам — топи оппонентов», — отмечает глава Центра внешнеполитических исследований.

Кроме того, уверен Пархоменко, историю с фильмом можно расценить, как шантаж Украины и удар по конкуренту Джо Байдену.

«Это может быть и прямым посылом к Украине: Киеву стоит пойти Трампу навстречу, подыграть ему, если, конечно, Украина хочет по-прежнему получать помощь от США. Если помощи не будет, а Трамп все же переизберется в ноябре, то, как тогда Киеву дальше строить отношения с Америкой? — задается вопросом эксперт. — Понятно, что Киеву после этого нужно предоставить Трампу дополнительный компромат на Байдена, сдать тех людей, которые в 2016-м подыгрывали Хиллари Клинтон. Все это Трамп хотел видеть от Зеленского еще год назад. Среди возможных пожеланий к Украине и возобновление расследования дела Burisma Holdings, которая платила миллионы долларов сыну Байдена Хантеру, входившему в руководство украинской компании. Здесь может быть несколько целей, но все они связаны исключительно с выборами в США».

Кроме того, Пархоменко выдвинул несколько версий на тот счет, кому могут быть выгодны показы фильма «Украинский обман» в США.

«Экономисты говорят, что США в результате эпидемии коронавируса серьезно потеряют в экономической мощи. Это значит, что многие статьи расходов им придется сокращать. Среди них и расходы на помощь Украине. Поэтому любой компромат на Киев — это дополнительный аргумент, чтобы не оказывать оборонительную помощь. В целом такая политика выгодна и России. По последней риторике Трампа видно, что основным оппонентом США он считает Китай. Россия же — один из возможных рычагов сдерживания Китая, поэтому США тем самым скрыто подыгрывают Москве. Увы, Украина здесь при любых раскладах оказывается в не очень хорошей ситуации», — резюмировал Пархоменко.

При этом глава Центра внешнеполитических исследований старался не упоминать того, что все факты, приведенные Капуто в «Украинском обмане», очевидные, многократно озвученные и подтвержденные свидетелями и документами следствия. Другого мнения, нежели Пархоменко, придерживается киевский политический эксперт Алексей Якубин.

«Главная задача Трампа — не допустить финальной мобилизации демократов, и он взялся за нее весьма энергично. Устроив повторные показы фильма-расследования «Украинский обман» на One America News (он, кстати, имеет 35-миллионную аудиторию. — Прим. ФАН), Трамп фактически привязывает всех демократов к Байдену, как к камню, который призван утащить их на дно. Более того, фильм разоблачает участие членов администрации Обамы в госперевороте 2014-го, косвенно возлагая на них ответственность и за жертвы Майдана, и за разрушение украинской государственности», — говорит аналитик.

По словам Якубина, Трамп пытается донести до американцев простую мысль: демократы — это настоящие бандиты, организовавшие на Украине госпереворот и сотнями убивавшие людей ради своих коррупционных схем.

«Когда возникла опасность вскрытия их преступлений, они попытались организовать госпереворот уже в США. И выдвинули против Трампа ложные обвинения, а затем организовали на их базе процедуру импичмента, не имевшую никаких перспектив. Демократы в Конгрессе и Сенате почти единогласно поддерживали обвинения против Трампа, и аргументация президента выглядит вполне серьезно. Проводя параллели между кровавым переворотом в Киеве и фальшивым импичментом, фильм прямо намекает американцам — демократы пытались организовать в США такой же беспредел как на Украине. Проблемы далекого бантустана не беспокоят американцев ровно до тех пор, пока не становятся их личными проблемами. Трамп и Капуто пытаются выставить проблему Украины американской проблемой и делают это весьма убедительно», — отмечает эксперт.

Впрочем, считает политолог, это вовсе не значит, что Вашингтон откажется от выгодной ему антироссийской игры при помощи рычага давления в виде киевского режима.

«Трамп преследует свои узкие политические цели: ему нужно снизить уровень поддержки демократов в США, а также посеять сомнения среди части их избирателей, чтобы не позволить демократам провести «финальную мобилизацию» перед выборами. Украина же является хоть слабым, но все же активом, в который вложены американские ресурсы. Трамп не против оттуда уйти. Но он рачителен и намерен обменять ее на что-то реально нужно. Например, на сохранение присутствия Штатов на Ближнем Востоке. Или, допустим, на отказ России от поддержки Ирана», — говорит политолог.

Вторая задача, которую будет решать Трамп — это вытеснение демократов и их протеже из украинской политики, говорит Якубин.

«В этом ряду и новый посол Кейт Дейтон, и обновленный состав всего посольства США, новые лица в резидентуре ЦРУ и т. д. Менять надо все, включая состав местных лидеров общественного мнения, организаций и фондов, работающих с грантовыми структурами США. До конца года кресла «соросят» должны занять сторонники республиканцев, — считает аналитик. — А почетную, но затратную задачу финансирования этого проекта Трамп планирует возложить на ЕС, о чем он неоднократно говорил. Да, у него есть острые противоречия со старой Европой. В первую очередь с Берлином и Парижем, которые только обострятся из-за последствий коронавируса. Поэтому, скорее всего, ему придется опереться на Польшу, Прибалтику и прочие лимитрофные государства. Просто потому, что они естественные противники франко-германского доминирования в ЕС, а значит — союзники США».

В целом, считает эксперт, игра республиканцев с «украинским досье» и «правдой о Майдане» будет вестись по-крупному и дальше. Но при этом она ни в коем случае не должна способствовать хоть малейшему улучшению отношений между Украиной и РФ.