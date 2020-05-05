Названы регионы РФ, лидирующие по числу выявленных случаев коронавируса

Москва, 5 мая. Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург по-прежнему лидируют по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по ситуации с распространением инфекции.

По состоянию на 5 мая, в Москве насчитывается 80 115 случаев, а в Московской области — 15 761. В Петербурге за весь период наблюдений зарегистрировали 5572 человека с коронавирусом. Также в первую пятерку вошли Нижегородская (3026 случаев) и Мурманская (2101 случай) области. Кроме того, в топ-10 по выявленным случаям попали Дагестан (2086 человек с коронавирусом), Краснодарский край (1437), Тульская (1368), Ростовская (1353) и Калужская области (1309).

За минувшие сутки в России было выявлено 10 102 новых случая, общее число человек с коронавирусом составляет 155 370, передает «Царьград». За весь период наблюдений в нашей стране скончался 1451 пациент с COVID-19, при этом 19 865 человек уже выздоровели.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19.

Ране глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал самое эффективное средство борьбы с коронавирусом. Он отметил, что для профилактики заражения необходимо мыть руки, сообщает телеканал «360».