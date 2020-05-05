С Днем Победы ветерана поздравили добровольцы движения «Синергия талантов». ФАН-ТВ

Юные добровольцы из Ростова-на-Дону поздравили ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. В акции участвовали члены общественного движения «Синергия талантов» и военно-патриотического клуба «Рысь». В преддверии праздника дети прочитали Евгению Моисееву стихи и подарили памятные подарки, изготовленные собственными руками. Некоторые из поделок смастерили ребята из Греции и Алжира для конкурса «Подари открытку ветерану». Руководитель общественного движения Ольга Звонарева особо отметила важность такой встречи с ветераном для детей.

«Очень тяжело сегодня это делать в данной ситуации коронавируса, но по полному письменному согласию родителей нам это сделать удалось. И дети сегодня получили тот самый значимый для них контакт с ветераном Великой Отечественной войны, который посвятил их и погрузил в ту нелегкую ситуацию, в те нелегкие события Великой Отечественной войны, в которых он находился сам», — подчеркивает Ольга Звонарева.

Евгений Моисеев, в свою очередь, подарил детям свою книгу о концлагерях и о войне «Голос живой памяти». В ней ветеран рассказывает о собственном жизненном опыте: в 15 лет он стал участником партизанского движения и был схвачен в плен, несколько лет провел в концентрационных лагерях и освобожден только после окончания войны.