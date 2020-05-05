В России за сутки выявлено 10 102 случая заражения коронавирусом

Москва, 5 мая. В России за минувшие сутки зафиксировано 10 102 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах страны.

Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 составляет 155 370, сообщили в оперативном штабе по мониторингу за распространением COVID-19 на территории РФ. Уточняется, что за сутки выздоровели 1770 человек, 95 заболевших скончались. Всего с начала эпидемии в России полностью вылечились 19 865 пациентов. Число летальных случаев составляет 1451.

На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими днями 6, 7 и 8 мая. Это решение, как и в апреле, было направлено на борьбу с распространением коронавирусной инфекцией. Россиян просят соблюдать самоизоляцию и все меры предосторожности. Предполагается, что после 12 мая начнется постепенное ослабление введенных из-за эпидемии ограничительных мер.

По данным Роспотребнадзора, в России по состоянию на 4 мая было проведено более 4,4 миллиона тестов на выявление COVID-19.Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 222,5 тысячи человек.

В конце апреля доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов сообщил, что испытания первой отечественной вакцины начнутся в течение месяца. По его словам, научный центр «Вектор» уже набрал добровольцев для исследований.

При этом, как пояснил ученый, в клиническую практику вакцина войдет только спустя три-четыре месяца после получения результатов испытаний.