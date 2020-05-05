Вирусолог Никоноров прочитает лекцию о COVID-19 в пресс-центре «Патриот»

Во вторник, 5 мая, в 14.00 в медиацентре «Патриот» прочитает онлайн-лекцию «Коронавирус и мифы вокруг него» старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А. А. Сморидинцева, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров.

В ходе эфира Игорь Никоноров расскажет о самых вероятных версиях возникновения коронавируса, разновидностях гриппа, прошлых эпидемиях.

Мы поговорим о том, как развивалась вирусология, расскажем о пандемии гриппа с XVI по XXI века, опишем методы профилактики и лечения вирусных заболеваний. Мы также обсудим технологию вакцинации и выясним, почему все еще нет вакцины от COVID-19.

Зрители трансляции будут иметь возможность позвонить в эфир и задать свой вопрос.

Телефон прямого эфира +79944249587.

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн трансляции — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru