Пресс-секретарь рассказал о состоянии госпитализированного Мишустина

Москва, 5 мая. Самочувствие премьер-министра РФ Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом, в целом нормальное, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков
По его словам, сейчас Мишустин продолжает находиться в одной из государственных клиник, лечение идет по плану. Беляков уточнил, что врачи используют препараты, «рекомендуемые Минздравом пациентам для лечения данного заболевания».
Несмотря на госпитализацию, Мишустин продолжает работать дистанционно.
«Премьер-министр активно контактирует с коллегами по телефону», — добавил пресс-секретарь.
Напомним, о том, что у него выявлен коронавирус, Мишустин сообщил президенту РФ Владимиру Путину 30 апреля. Глава государства пожелал ему скорейшего выздоровления и попросил позвонить из больницы.
Беляков после этого заявил журналистам, что премьер еще несколько недель назад перевел все встречи в онлайн-формат. Однако все, кто лично контактировал с Мишустиным, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование.
Исполняющим обязанности премьер-министра РФ назначен Андрей Белоусов. Кабмин продолжает работать в штатном режиме. В четверг, 7 мая, пройдет его очередное заседание.