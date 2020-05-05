Пресс-секретарь рассказал о состоянии госпитализированного Мишустина

Москва, 5 мая. Самочувствие премьер-министра РФ Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом, в целом нормальное, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков

По его словам, сейчас Мишустин продолжает находиться в одной из государственных клиник, лечение идет по плану. Беляков уточнил, что врачи используют препараты, «рекомендуемые Минздравом пациентам для лечения данного заболевания».

Несмотря на госпитализацию, Мишустин продолжает работать дистанционно.

«Премьер-министр активно контактирует с коллегами по телефону», — добавил пресс-секретарь.

Напомним, о том, что у него выявлен коронавирус, Мишустин сообщил президенту РФ Владимиру Путину 30 апреля. Глава государства пожелал ему скорейшего выздоровления и попросил позвонить из больницы.

Беляков после этого заявил журналистам, что премьер еще несколько недель назад перевел все встречи в онлайн-формат. Однако все, кто лично контактировал с Мишустиным, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование.

Исполняющим обязанности премьер-министра РФ назначен Андрей Белоусов. Кабмин продолжает работать в штатном режиме. В четверг, 7 мая, пройдет его очередное заседание.