Постаревшая Кадышева шокировала поклонников снимком без фотошопа

Москва, 5 мая. Солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева шокировала поклонников снимком без фотошопа. Фотографию опубликовал в Instagram один из организаторов концертов исполнительницы Раиль Набиуллин.

На своей странице в соцсети Кадышева довольно редко выкладывает фотографии. Обычно 60-летняя артистка публикует в Instagram поздравления с праздниками, а на фото и видео предстает в сценическом образе и с ярким макияжем.

Однако на снимке, который выложил Набиуллин, можно заметить, как артистка постарела. Фотография была сделана в Нижнем Тагиле, который Кадышева посетила в середине марта в рамках своего весеннего тура.

Как пишет KP.RU, поклонники артистки в Сети обратили внимание на уставший вид певицы и темные круги под глазами. Некоторые даже предположили, что Кадышева чем-то больна, но скрывает диагноз. Фанаты надеются, что исполнительнице удастся отдохнуть за время самоизоляции.

Кроме того, многие поклонники сравнивают Кадышеву с коллегой по сцене Надеждой Бабкиной, которая на десять лет старше солистки «Золотого кольца», но выглядит гораздо моложе. По мнению пользователей Сети, внешность «казачки Нади» — заслуга пластических хирургов.

Ранее Надежда Бабкина раскрыла правду об отношениях с Кадышевой. Артистка развеяла слухи о том, что у нее есть какой-то конфликт с солисткой «Золото кольца».