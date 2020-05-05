Петров показал интимное фото с Милославской

Москва, 5 мая. Актер Александр Петров опубликовал интимное фото со своей возлюбленной Стасей Милославской и нежно поздравил ее с днем рождения.

В Instagram звезды российского кино появился смазанный кадр поцелуя с любимой. Несмотря на плохое качество, на фото видно, что звезды пылко целуются в губы. Стоит отметить, что публикация подобного снимка — это достаточно смелый шаг для пары, которая привыкла не афишировать отношения.

«Стася, с днем рождения! Люблю тебя!» — подписал пост Петров.

Многие поклонники отметили, что поздравление актера получилось очень романтичным. Однако некоторые выразили мнение, что оно вышло слишком откровенным для соцсетей.

«Романтичное поздравление»; «Любовь»; «Как мило! Счастья вам, ребята!!!», — написали одни.

«Ну зачем нам это видеть? Целоваться негигиенично»; «Какое смазанное эротическое праздничное фото! Зато сколько любви в нем!», «Мне кажется, эта фотка 18+, во время чего вы сделали это фото?»; «Страшно оставлять комментарий под такой интимной фотографией», — высказались другие.

В этом году Милославской исполнилось 25 лет. Помимо юбилея, у нее ожидалось много появлений на экране, но главным поводом для новостей о ее персоне стал роман с Петровым. Пара долго скрывала свои чувства, но в конце прошлого года актер раскрыл карты: он публично признался в любви девушке, выйдя на сцену кинотеатра «Октябрь» в столице.

Накануне дня рождения любимой Петров опубликовал трогательный пост, в котором назвал Милославскую «волшебством», передает «Вечерняя Москва».