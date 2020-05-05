Генконструктор НПО «Энергия» Микрин умер в больнице в Коммунарке

Москва, 5 мая. Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия», член президиума Российской академии наук Евгений Микрин умер больнице в Коммунарке. Известно, что у академика был выявлен коронавирус.

О смерти Микрина журналистам сообщил президент РАН Александр Сергеев. По его словам, ученому не было еще 65 лет, он умер в расцвете сил в ночь на 5 мая. Сергеев подчеркнул, что уход из жизни Микрина— большая потеря для Академии наук.

«Это был очень яркий человек, всю свою жизнь посвятивший развитию отечественной космической программы», — сказал он в комментарии ТАСС.

Сергеев напомнил, что Микрин был генеральным конструктором НПО «Энергия» и отвечал за пилотируемую программу.

«Фактически, мы потеряли ключевого ученого, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом», — добавил президент РАН.

Напомним, 9 апреля Микрин вместе с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным совершил поездку на космодром «Байконур». Рогозин провожал на МКС экипаж корабля «Союз-МС-16», а Микрин принял участие в заседании предстартовой комиссии. После возвращения с космодрома академик дважды прошел тест на коронавирус, и оба оказались положительными.

Сначала течение болезни было легким, это позволяло Микрину лечиться дома, но затем его состояние ухудшилось. Академика госпитализировали в больницу в Коммунарке.

30 апреля Дмитрий Рогозин сообщил в своем Twitter, что количество заболевших коронавирусной инфекцией на предприятиях «Роскосмоса» составило 148 человек, 4 человека скончались, 12 выздоровели.