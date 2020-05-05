Акция «Счастье с доставкой на дом» подарила хозяев бездомным животным. ФАН-ТВ

Теперь москвичи удаленно могут заказать себе не только пиццу или новые кроссовки, но и обзавестись настоящим пушистым и хвостатым другом, что в период самоизоляции намного ценнее. С 17 по 25 апреля в социальных сетях волонтеры из организаций Союз волонтеров САО, БФ «Буду рядом», Котодом «Мурлыка» и других размещали информацию о животных, которые ищут хозяев. А в конце месяца провели онлайн-марафон, где в режиме прямой трансляции люди могли ближе познакомиться с питомцами. По итогам марафона из 150 животных, дом удалось найти для 90.

Роман давно хотел завести кошку, самоизоляция желание укрепила. В итоге понял, что уже готов разделить свой дом с пушистым другом.

«Я следил за марафоном «Счастье с доставкой на дом». Весь день прямо сидел, не отрываясь, смотрел и, в том числе, увидел ваше выступление по видео. Первой как раз была эта звезда, которая вас там и царапала, и кусала, и мне понравилось то, что она такая игривая и ласковая. Я это сразу понял. Посмотрел и других ваших кошечек, но вот она покорила мое сердце особенно вот таким чудесным носиком черным», — рассказывает Роман, хозяин кошки Мурки (Евы).

Соорганизатор проекта «Счастье с доставкой на дом», Ника Могилевская рассказала, что на самоизоляции люди стали брать животных даже активнее, чем обычно, ведь теперь у них появилось достаточное количество времени на адаптацию питомца в семье, а у четвероногих на знакомство с новым хозяином.

«Что касается причин, почему люди берут животных сейчас, и не боятся ли они это делать. На самом деле мы всегда задаем каждому новому хозяину вопрос, почему вы взяли животное сейчас, во время карантина. Большая часть ответов заключается в том, что сейчас люди находятся дома на самоизоляции, и у них просто больше времени на адаптацию животного. Это здравый, ответственный подход», — убеждена соорганизатор проекта «Счастье с доставкой на дом».

Владелица пса Барли, Александра тоже давно мечтала о собаке, но боялась, что время сейчас не подходящее и ветеринарные клиники будут закрыты. Да, и где взять животное тоже не понимала. С таким форматом, когда питомца доставляют прямо домой, встретилась впервые.

«Я накануне, когда самоизоляция еще не была объявлена официально, в середине марта, когда я отменила все свои планы, все свои поездки, я хотела бы взять собаку быстрее, потому что я планировала в мае заняться этим вопросом. Но я не поняла, как это сделать, потому что совершенно не предсказуемая ситуация, начало все закрываться. Я понимала, что это достаточно рискованно. Меня поразило насколько все сделано слаженно: у меня были вопросы, я получила исчерпывающие ответы», — отмечает девушка.

Организаторы еще не решили, будут ли продлевать акцию. Судя по откликам, если это произойдет, то она снова будет пользоваться успехом.