Правительство РФ освободило регионы от долга по бюджетным кредитам в 2020 году

Москва, 5 мая. Российское правительство освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

«Для поддержки регионов принято решение скорректировать график их выплат по бюджетным кредитам», — говорится в документе.

На 2020 год российские регионы полностью освобождаются от выплаты долга. в 2021–2024 годах субъекты будут выплачивать 5% кредита ежегодно. Остаток нужно будет выплатить равными долями с возможностью досрочного погашения в период с 2025 по 2029.

Средства, которые освободятся за счет данной меры поддержки, регионы смогут направить на ликвидацию последствий эпидемии и на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов.

«Это позволит обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой социально-экономической ситуации», — отметили в правительстве.

О возможности отсрочить выплату бюджетных кредитов попросил губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. Также глава региона попросил в два раза увеличить лимит займов из казны.

Ранее правительство РФ выделило 10 миллиардов рублей на закупку средств защиты, лекарств и оборудования. Кроме того, кабмин направил два миллиарда рублей на поддержку региональных предприятий малого и среднего бизнеса, передает НСН.