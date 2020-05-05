В Раде рассказали, как Саакашвили обманул одесситов

Киев, 5 мая. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили смог обмануть одесситов, когда занимал пост губернатора Одесской области, подарив им пустые надежды. Об этом заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Вадим Рабинович.

Ранее он раскритиковал работу бывшего грузинского лидера в губернаторском кресле. Депутат заявил, что у одесситов не найдется цензурных слов, чтобы описать свою жизнь при нем.

«Я был в Одессе, когда он был губернатором, когда его только сняли. Пришла ко мне большая группа одесситов в футболках с Саакашвили, и я с ними просто поговорил. Эти люди не были подкуплены, они просто поверили в хрен знает что», — сказал парламентарий в эфире канала NewsOne.

По словам Рабиновича, люди были уверены, что Саакашвили посадит в тюрьму всех олигархов, «все заберет, отдаст и переделит», а они обретут счастье.

Представитель Рады признал, что теперь Саакашвили является частью Украины и ее «ошибок и глупостей», но удивился, что страна вернулась к ним вновь. По его словам, допустить подобную оплошность один раз было «более менее», но повторить ее — «фарс чистой воды».

Рабинович считает, что украинским властям необходим так называемый «продавец счастья» — человек, который будет раздавать гражданам пустые обещания. При этом он отметил, что за авторами идеи назначить Саакашвили на пост вице-премьера Украины стоят враги президента страны Владимира Зеленского.

Ранее Саакашвили сообщил о кадровом предложении от Зеленского, напоминает «Царьград». Он рассказал, что глава Украины предложил ему стать стать вице-премьером страны. За назначение бывшего грузинского лидера должна была проголосовать Верховная рада, но поддержки его кандидатуры среди депутатов не нашлось, в том числе среди представителей пропрезидентской фракции «Слуга народа».

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН предположил, что Зеленский заинтересован в назначении Саакашвили по нескольким причинам. В частности, он полагает, что политик сможет договориться с МВФ о выделении денег Украине, а при определенных обстоятельствах руководство страны сможет свалить на него ответственность за свои провалы.