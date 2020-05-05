Эксперты назвали профессии, которые будут востребованы после пандемии

Москва, 5 мая. Эксперты Института прогрессивного образования составили список профессий, которые будут наиболее востребованы после окончания пандемии коронавируса. Специалисты считают, что в этот период будут актуальны услуги антикризисных консультантов, помогающих компаниям.

По мнению экспертов, после пандемии будут пользоваться популярностью консультанты по личным финансам. Кроме того, в связи с тем, что многие компании перешли на удаленную работу, вырастет востребованность экспертов по диджитализации процессов, программистов, SMM-специалистов и контент-менеджеров. По прежнему останутся актуальными профессии, которые являются звеньями между компаниями и клиентами, например, сотрудники колл-центров, курьеры, водители и менеджеры интернет-магазинов, передает RT.

Как считают эксперты, компаниям, работающим в дистанционном формате, потребуются тайм-менеджеры, помогающие организовать сотрудников. А те, кто захочет освоить «удаленную» профессию, смогут стать дизайнерами интерьеров. Кроме того, следить за коммерческими помещениями, скорее всего, будут не сторожа, а операторы охранных систем. Также в список профессий, которые будут востребованы после пандемии, попали сиделки, онлайн-врачи, психологи, фотографы, сборщики мебели, сантехники и другие люди, предоставляющие бытовые услуги, сообщает URA.RU.

Ранее эксперты рассказали, в каких отраслях вырастут зарплаты после окончания режима самоизоляции. Специалисты считают, что продолжит увеличиваться доход сотрудников IT-сферы.