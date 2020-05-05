Четвертый пациент с коронавирусом умер в Кузбассе

Кемерово, 5 мая. Четвертый пациент с коронавирусом скончался в Кемеровской области, сообщил глава региона Сергей Цивилев.

Губернатор написал в Telegram-канале, что у пациента с коронавирусом произошел инсульт. Мужчине из города Калтан был 61 год.

Цивилев также добавил, что за минувшие сутки еще у 14 жителей региона выявили коронавирус. Всех пациентов изолировали, они находятся под наблюдением медиков.

В больницах Кемеровской области находится 151 человек, три человека переболели, их выписали из медучреждений. Число вылечившихся в Кузбассе достигло 25 человек.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, новые случаи заболевания выявили в Новокузнецке, Кемерово, Осинниках. С начала эпидемии коронавируса в Кузбассе зафиксировано 180 случаев, в обсервационных центрах и на домашнем карантине находятся более 9,7 тыс. человек.

Напомним, что президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. Он также распорядился, чтобы правительство РФ продумало меры для поэтапного снятия ограничений. Российские власти призывают граждан оставаться дома.