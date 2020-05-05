Мадуро сообщил о задержании двух сотрудников охраны Трампа при вторжении в Венесуэлу

Каракас, 5 мая. Среди участников вооруженного морского нападения в Венесуэле были два сотрудника личной охраны президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время трансляции в Twitter.

Ранее глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль рассказал о предотвращении морского вторжения колумбийских боевиков на севере Венесуэлы. Восемь нападавших были ликвидированы, еще около десяти человек задержали. Президент Венесуэлы считает, что участники вторжения намеревались убить его.

«Один из задержанных в первых показаниях сообщил, что в группе вторжения находились два гражданина США, сотрудники личной охраны президента США Дональда Трампа», — сказал Мадуро.

Во время трансляции было продемонстрировано видео из автозака, на котором один из задержанных сообщает, что американцы рассказали ему «о работе на советников Трампа по вопросам безопасности». Кроме того, были показаны документы и фотографии задержанных, а также изъятые у них средства связи и оружие. Мадуро сообщил, что сейчас все задержанные, в том числе и американцы, находятся на военно-морской базе в штате Ла-Гуайра на севере Венесуэлы, где и была совершена попытка вооруженного морского вторжения.

Мадуро предположил, что нападение могло быть связано с заявлением госсекретаря США Майка Помпео о возобновлении работы американского посольства в Венесуэле. По словам президента, Помпео говорил о том, что дал поручение ускорить открытие посольства.

«Он сделал ставку на эту атаку и верил, что с этой атакой он покончит с революцией, с нашим конституционным порядком, что они покончат со мной. <…> Но бог нас защищает», — подытожил Мадуро.

Напомним, в начале 2019 года в Венесуэле прошли протестные акции оппозиции, выступающей против законного президента Мадуро. После этого спикер парламента страны Хуан Гуайдо неправомерно объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. США и другие западные страны выступили в поддержку Гуайдо. В Вашингтоне до сих пор не признают легитимного президента Мадуро. Отметим, что Москва назвала произошедшее в Венесуэле квазипереворотом и заявила о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики.