Посольство РФ назвало русофобскими отмеченные Пулитцеровской премией статьи NYT

Вашингтон, 5 мая. Серия демонизирующих Россию публикаций газеты The New York Times (NYT), отмеченная в понедельник Пулитцеровской премией, представляет собой сборник русофобских измышлений и наносит ущерб репутации издания. Об этом заявили в посольстве РФ в США.

Так российские дипломаты прокомментировали награду NYT, полученную газетой накануне в категории «Международная журналистика». Американское издание было отмечено высокой премией «за серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни», о противоправных действиях, приписываемых российским властям.

«Три года назад пулитцеровская премия уже вручалась «Нью-Йорк Таймс» за демонизацию России. Подобное скоропортящееся «творчество» очевидно требует периодических престижных наград», — говорится в заявлении посольства РФ в Facebook.

По мнению дипломатов, оргкомитет премии, выделяющий таким образом антироссийские материалы, «которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью», берет на себя большую ответственность. Кроме того, он подвергает риску репутацию отмеченного СМИ.

«Рассматриваем данную серию статей «Нью-Йорк Таймс» о России как прекрасный сборник неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов», — резюмировали в российском посольстве.

В сопроводительной записке, размещенной на сайте оргкомитета премии, не указывается, за какие конкретно материалы изданию присвоена награда.

На портале самой NYT сказано, что газета отмечена за «подробное описание операций России по вмешательству» в дела других стран с момента президентских выборов в США в 2016 году.

Российская сторона неоднократно отвергала подобные обвинения в свой адрес.

Ранее американский лидер Дональд Трамп потребовал от корреспондента The New York Times Мэгги Хаберман вернуть свою Пулитцеровскую премию за репортажи об РФ. Глава Белого дома заявил, что сотрудница газеты ошибалась в отношении России, «как и все остальные».