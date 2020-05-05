Профессор Сафонов оценил развитие ситуации на рынке труда на фоне пандемии

Москва, 5 мая. В настоящее время Россия находится в самом начале роста безработицы, возникшей на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он также отметил, что существует оптимистичный и пессимистичный путь развития ситуации.

По мнению экономиста, оптимистичный прогноз подразумевает, что количество безработных к концу года вырастет ориентировочно на полтора миллиона человек и составит не более пяти миллионов, то есть около 7,3%. В худшем же случае безработица может достигнуть семи миллионов человек, что составит 10,5%. Однако в России ожидается развитие оптимистичного сценария, и для этого есть ряд причин.

«Большая занятость в бюджетном секторе, практика предприятий вместо увольнений сокращать расходы на оплату труда и персонал, административные отпуска», — сказал Сафонов в интервью «Российской газете».

Он отметил, что «островком безопасности» станет бюджетная сфера, то есть врачи, учителя и другие. На сегодняшний день в бюджете задействовано около 14 миллионов человек.

Напомним, ранее председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле, пишет «Газета.ru».