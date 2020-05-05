Госдеп заявил о «цунами» онлайн-антисемитизма в США из-за вспышки коронавируса

Вашингтон, 5 мая. Госдепартамент США обратил внимание на «цунами» онлайн-антисемитизма в Штатах, возникшего в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил спецпосланник по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр.

«Что мы увидели за прошедшие два месяца — это настоящая волна, я бы даже сказал, цунами, антисемитизма в Интернете, основанного на коронавирусе», — подчеркнул он.

Как отметил спецпосланник, в период экономического кризиса евреи часто становятся жертвами. Карр призвал США быть бдительными в борьбе с антисемитскими теориями заговора, связанными с пандемией. Он также сообщил, что у спецпосланника по борьбе с антисемитизмом впервые появился помощник, занимающийся проблемой разжигания ненависти в Сети.

Ранее президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор заявил, что возникший на фоне пандемии мировой кризис вызвал всплеск антисемитских настроений. По его словам, евреев обвиняют в распространении коронавируса и получении личной выгоды от эпидемии. По данным Вячеслава Моше Кантора, за этими обвинениями стоят ультраправые политики в США и Европе, а также ультраконсервативные американские религиозные деятели.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По последним данным, в мире насчитывается уже свыше 3,5 миллиона случаев, а жертвами инфекции стали более 250 тысяч человек.