В России запретили продажу алкоголя в жилых домах. События дня. ФАН-ТВ

Запрет продажи алкоголя в жилых домах С пятого мая в России начал действовать закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах, и на прилегающих к ним территориях. Документ 24 апреля подписал президент Владимир Путин. Речь идет о точках площадью менее 20 квадратных метров. Региональным властям предоставлено право вводить дополнительные ограничения, увеличивающие минимально возможную площадь таких заведений, а также полностью запрещать продажу алкоголя в объектах общепита в жилых домах.

Венесуэла задержала охранников Трампа Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что среди задержанных участников вооруженного морского нападения — двое американских граждан, которых он назвал сотрудниками личной охраны главы США. «Один из задержанных в первых показаниях сообщил, что в группе вторжения находились два гражданина США, сотрудники личной охраны президента США Дональда Трампа», — заявил Мадуро в ходе выступления. Напомним, в воскресенье, по словам властей Венесуэлы, было предотвращено морское вторжение колумбийских боевиков. Мадуро настаивает, что целью вторжения было его убийство.

В Москве 9 мая пролетят 75 самолетов Минобороны В День Победы над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов, об этом сообщили в Минобороны. Всего воздушный парад состоится в 47 городах. В нем примут участие почти 600 летательных аппаратов. По словам президента страны Владимира Путина, Россия отметит праздник, соблюдая все требования безопасности. Он добавил, что все мероприятия, связанные с 9 мая, состоятся, когда это будет безопасно. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент возложит цветы к Вечному огню и обратится оттуда к россиянам.