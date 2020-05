В России запретили продажу алкоголя в жилых домах. События дня. ФАН-ТВ

В США возможен рост заражения COVID-19

Белый дом прогнозирует резкий рост смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает The New York Times. По данным издания, сейчас в США от болезни умирает 1750 человек в день, а к 1 июня прогнозируется 3000 ежедневных летальных исходов. Кроме того, The New York Times рассказывает о вероятности резкого скачка числа новых заражений коронавирусом с 25 тысяч до 200 тысяч в день. Напомним, США находятся на первом месте в мире по масштабам эпидемии коронавируса.