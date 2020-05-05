Инфекционист Тимаков рассказал, людям с какими заболеваниями надо опасаться COVID-19

Москва, 5 мая. Люди, больные бронхиальной астмой, должны сильнее других опасаться заражения коронавирусной инфекцией и обязательно предпринимать меры профилактики. Об этом сообщил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист Евгений Тимаков.

По словам врача, в целом люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями тяжелее переносят любые вирусные инфекции. В том числе и коронавирус. Он отметил, что людям с астмой необходимо обязательно соблюдать самоизоляцию, держать социальную дистанцию и носить маски.Также было отмечено, что астматики должны принимать предписанные препараты, в том числе пользоваться ингаляторами.

«Лекарства от астмы следует продолжать принимать как обычно. Прекращение ИГКС часто приводит к потенциально опасному ухудшению астмы», — цитирует Тимакова РИА Новости.

Всем пациентам также рекомендуется иметь письменный план действий при астме, а также список телефонов экстренных служб, куда можно обратиться при первых симптомах респираторной инфекции.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева заявила, что иммунитет людей может ослабевать из-за бесконтрольного употребления антибиотиков. Из-за ухудшения иммунитета организм взрослых и детей уязвим перед болезнями и может не справиться с коронавирусом. При этом Аплетаева напомнила россиянам, что антибиотики не уничтожают вирусы, а ими лечат бактериальные инфекции, пишет «Газета.ru».