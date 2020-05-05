Власти США предупредили штаты о российском «вмешательстве» в президентские выборы

Вашингтон, 5 мая. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США и ФБР предупредили штаты о способах, которые Россия якобы может использовать при «вмешательстве» в американские выборы 2020 года. Об этом пишет агентство Associated Press, ссылаясь на полученный им документ.

Как говорится в документе, датируемом 3 февраля, РФ будто бы может «тайно консультировать кандидата» или избирательный штаб, при этом не уточняется, кого именно якобы собирается поддерживать Москва на предстоящих выборах. Кроме того, МВБ и ФБР описали восемь возможных тактик так называемого «вмешательства» и разделили их по степени угрозы.

Например, самыми опасными в США считают хакерскую атаку, «слив» информации, влияние на аудиторию через контролируемые государством СМИ, экономические рычаги, позволяющие повлиять на политические цели в США, а также продвижение российской позиции и воздействие на мнение американцев через фейковые аккаунты в соцсетях. Меньшую угрозу, по мнению властей США, представляют «манипулирование избирательной инфраструктурой» и финансовая помощь кандидатам.

В документе подчеркивается, что ранее власти США не замечали попыток России «применить эти действия» против Вашингтона. Также Associated Press уточняет, что документ был подготовлен до пандемии коронавируса, поэтому возможное влияние эпидемии на тактику так называемого «вмешательства» в нем не учитывается.

Напомним, после выборов президента США 2016 года и победы Дональда Трампа американские власти пытались бездоказательно обвинить Россию во «вмешательстве». В связи с этим через год после выборов бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер организовал провальное расследование, на которое ушло более 30 миллионов долларов, полученных за счет налогов простых американцев. Мюллер потратил на «расследование» два года в итоге признал, что никаких подтверждений «российского вмешательства» в выборы не существует.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в России предвидят новую волну обвинений «во вмешательстве» в связи с предстоящими выборами президента США. Министр подчеркнул, что уже сообщил об опасениях российской стороны госсекретарю США Майку Помпео.