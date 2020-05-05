Шесть человек погибли на пожаре в Подмосковье

Москва, 5 мая. Шесть человек погибли на пожаре в деревне Дурниха городского округа Раменское Московской области. Об этом Федеральному агентству новостей (ФАН) сообщил источник в экстренных службах.

На данным момент известно, что возгорание произошло в жилом частном доме ориентировочно в 04.20. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение дома по всей площади. Спустя полчаса пожарным удалось локализовать пожара на площади 96 м. кв. К 06.00 пожар был потушен. В ходе разбора завалов обнаружены тела шести погибших.

«По предварительным данным — все граждане Узбекистана, детей среди них нет», — сообщили ФАН в экстренных службах.

В настоящее время на месте работают специалисты, среди возможных причин произошедшего рассматривается короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.