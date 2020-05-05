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Пассажирский самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в «Шереметьево»

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Пассажирский самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в «Шереметьево»

Москва, 5 мая. Из-за отказа двигателя пассажирский самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в аэропорту «Шереметьево». Приземление прошло в штатном режиме, сообщили экстренные службы.

По предварительным данным, после вылета из Москвы в Саратов у самолета отказал левый двигатель, поэтому экипаж принял решение вернуться. В небе самолет пробыл около получаса. Перед посадкой борт сделал насколько кругов и в 07.16 приземлился в аэропорту вылета, сообщает ТАСС.

При этом представители экстренных служб отмечают, что в настоящее время самолет ждет осмотра экспертной службой. Причина отказа двигателя будет устанавливаться. 

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