Бывший тренер «Зенита» Петржела прокомментировал снос памятника маршалу Коневу

Москва, 5 мая. Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге является беспределом. Такое мнение высказал бывший тренер футбольного клуба «Зенит» Властимил Петржела.

Памятник маршалу Коневу был демонтирован 3 апреля по решению столичного района Прага-6. Предполагается, что монумент будет передан в музей памяти XX века. Следственный комитет по факту сноса возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России.

Как пояснил чешский тренер Петржела, ему вовсе не понятны действия правительства Праги.

«Мне это непонятно, не нравится! Беспредел! Не знаю, почему так сделали», — сказал он в интервью изданию Sport24.

Напомним, ранее Россия из-за ситуации со сносом памятника маршалу Ивану Коневу предложила Чехии механизмы двустороннего взаимодействия для выполнения обязательств по сохранению памятников. При этом отмечается, что отказ от диалога ухудшит отношения между странами.

2 мая Министерство обороны РФ обнародовало серию архивных документов, посвященных освобождению советскими войсками крупнейших городов Европы. В этот день после ожесточенных боев Красная армия взяла штурмом столицу нацистской Германии. Штурм осуществлялся силами 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Жукова и 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева.