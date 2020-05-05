Поклонская пристыдила украинских дипломатов за пари о «возвращении» Крыма

Симферополь, 5 мая. Попытка посла Украины Андрея Мельника поспорить с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером о том, что Киев якобы сможет «вернуть» себе полуостров Крым, является наглядной демонстрацией отношения украинской власти к людям, которых политики не стесняются разыгрывать в пари. Такое мнение высказала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник «вызвал на пари» бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, заявившего, что Крым навсегда останется частью России. Вместе с тем, Шредер в интервью заявил, что вопрос Крыма уже закрыт и ни один российский президент никогда не отдаст полуостров Украине.

В свою очередь Поклонская заявила, что пари на «возвращение» Киеву Крыма из уст посла Украины в Германии является ничем иным, как позором украинской дипломатии.

«Позволю себе отрезвить мистера крупье и напомню, что карты «Крым» нет в колоде. Крым — это субъект Российской федерации, где проживают полтора миллиона крымчан, готовых постоять за свою Родину и надрать одно место всем, кто сунется на нашу землю», — пояснила Поклонская телеканалу «Вести-Крым».

Напомним, в конце 2019 года глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс работает над реализацией новой антироссийской концепции повышения боеготовности войск. А командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов сообщил о возросшей активности военных самолетов НАТО у границ России. Тем не менее, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что у России достаточно сил и средств, в том числе на территории Крыма, чтобы отразить потенциальную угрозу со стороны блока НАТО.